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Оппозиция готовится к митингам и закупает палатки


01.11.2024   15:15


Оппозиция, возможно, готовится к палаточным протестам. Лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия обратился к гражданам через соцсети с призывом подарить или продать палатки:

«У кого есть средние и большие палатки, обращайтесь. Если вы нам их подарите – будем рады, если продадите – тоже будем рады. Количество не ограничено», – написал Гварамия в соцсети.

31 октября лидеры трех политических объединений, подписавших «Грузинскую хартию» президента Саломе Зурабишвили, объявили о намерении провести акцию в Тбилиси 4 ноября. Перед масштабным митингом, 1 ноября, лидеры оппозиции планируют встретиться с дипломатами и представить им доказательства фальсификации выборов.

«Это беспрецедентный случай: было проведено открытое голосование, где человек не имел возможности выразить свою волю так, чтобы все не знали, за кого он голосовал», – заявил один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Мелия перед началом встречи.


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