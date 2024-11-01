

Задержанные за вброс бюллетеней в Марнеули заключены под стражу

01.11.2024 15:32





Марнеульский районный суд избрал в качестве меры пресечения, в отношении двух братьев, задержанных по обвинению во вбросе бюллетеней на выборах 26 октября, заключение под стражу.



Один из обвиняемых (Ровшан Искандаров) является председателем Марнеульского горсовета, другой – его брат (Экбар Искандаров). Подсудимые не признают вину.



«Говорят о фальсификации, но мне не нужно ничего фальсифицировать. Всем известно, что в этой административной единице проживает 17 тысяч человек и все они на 100% на моей стороне... Если кто-то смонтирует видеозапись, его за это посадят в тюрьму, это все, что я знаю... Это дело было спланировано, я в этом уверен. Надеюсь, что это не суд «Национального движения», это справедливый суд», - заявил на суде Ровшан Искандаров, вероятно намекнув, что видеокадры вброса бюллетеней были смонтированы.



26 октября, в день парламентских выборов грузинские СМИ распространили видеокадры, на которых видно, как на Марнеульском участке №69 мужчина бросал стопку бюллетеней в избирательную урну.



Вскоре МВД начало расследование факта по статье 164 УК Грузии («Фальсификация выборов»), а ЦИК отменила результаты этого участка.





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