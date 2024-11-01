

HarrisX назвала статистически невозможным официальный результат «Грузинской мечты» на выборах

01.11.2024 15:59





Британская компания HarrisX заявила, что значительные расхождения официальных результатов «Грузинской мечты» на парламентских выборах и данных ее экзит-пола, невозможно объяснить статистической погрешностью.



«Даже если скорректировать данные экзит-пола с учетом полных параметров данных, опубликованных ЦИК, окончательный результат выборов, согласно которому «Грузинская мечта» набрала 53,96%, попросту говоря, статистически невозможен», — резюмируют в компании.



С учетом всех корректировок экзит-полл HarrisX показал результат «Грузинской мечты» в 44,4%. Согласно предварительным данным Центризбирка Грузии, партия власти получила 53,96%. Разница составила более 200 тысяч голосов — 911 тысяч против 1,1 миллиона.



Отмечается, что особенно большие расхождения (в 15%) зафиксированы в 27 из 73 избирательных округов на территории Грузии. Здесь ЦИК Грузии насчитал у партии власти на 172 523 голоса больше, чем HarrisX. Это 8% от общего числа проголосовавших 26 октября.



«Это расхождение не может быть объяснено статистической погрешностью, что указывает на возможные нарушения в процессе голосования», — говорится в отчете компании.



В Марнеули расхождение вообще достигло 40%.



«В округе Марнеули партия «Грузинская мечта» набрала 48% голосов на парламентских выборах 2020 года. Согласно данным экзит-пола HarrisX, «Грузинская мечта» получила 40% голосов в Марнеули на выборах 2024 года, в то время как ЦИК сообщает, что «Грузинская мечта» получила 80% голосов. Расхождение в 40% между данными экзит-пола HarrisX и официальными данными ЦИК в Марнеули является как маловероятным, так и невозможным», — заявили в компании.



Еще в HarrisX говорят о «необычных сдвигах голосов» между выборами 2020 и 2024 годов. Согласно цифрам ЦИК, с последних парламентских выборов число проголосовавших за партию власти в регионах возросло почти на 153,4 тысячи человек, а проголосовавших за оппозицию – уменьшилось на 110,4 тысячи. В Тбилиси у «Грузинской мечты» прирост голосов в 43,5 тысячи, а у оппозиции +55 тысяч голосов.



HarrisX проводила опрос для оппозиционного телеканала Mtavari. В день выборов компания опросила более 12 тысяч избирателей на выходе с избирательных участков. Для сравнения, в США, где население в 100 раз больше, при составлении экзит-полов опрашивают 15 тысяч человек.



Экзит-пол проводился в 125 случайно выбранных избирательных участках, распределенных по всем регионам Грузии (за исключением оккупированных) пропорционально населению.



Результаты опроса HarrisX в значительной степени совпадают с результатами экзит-пола Edison Research для телеканала Formula. Других исследований общественного мнения от негрузинских организаций не было. Проправительственный телеканал «Имеди» заказывает экзит-полы у грузинской GORBI. Эта компания обещала «Грузинской мечте» почти 65%.



По официальным данным ЦИК, голоса оппозиции распреледились следующим образом:



«Коалиция за перемены» — 11,2%;

«Единство — Национальное движение» — 9,9%;

«Сильная Грузия» — 9%;

«Гахария — За Грузию» — 8,23%.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





