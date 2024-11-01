

Подсанкционный российский пропагандист имел на выборах аккредитацию ЦИК Грузии

01.11.2024 16:10





Находящийся под санкциями США российский пропагандист Александр Малькевич, нарушивший грузинский закон «об оккупации», имел аккредитацию СМИ, выданную ЦИК Грузии.



Информацию подтверждает Центральная избирательная комиссия. Малькевич был аккредитован на парламентских выборах от российской телекомпании НТВ.



В списке аккредитаций СМИ, выданных ЦИК, указано, что аккредитацию получили 5 сотрудников НТВ.



Напомним, что «Репортеры без границ» сообщали, что в Грузии, во время выборов, находился российский пропагандист Александр Малькевич. Как пишут в организации, в прошлом он был связан со структурами основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и является «основателем пропагандистской сети на оккупированных украинских территориях».





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