

Дипломатическому корпусу будут представлены доказательства фальсификации выборов

01.11.2024 16:32





Лидеры оппозиционных партий сегодня проведут встречу с представителями дипломатического корпуса.



Встреча запланирована в 18:00 в центральном штабе "Сильной Грузии".



Как сообщил журналистам один из лидеров "Единства - Национального движения" Георгий Вашадзе, основная цель встречи - представить послам разных стран "все композиции и компоненты, которые "Грузинская мечта" осуществила на выборах".



«Сегодня в 18:00 будет встреча с дипломатическим корпусом, где мы представим все композиции и компоненты выборов, а точнее спецоперации, которую осуществила "Грузинская мечта". У этих выборов не будет признания. Совершенно однозначны факты, посредством которых имел место тотальный контроль над волей избирателя и произошла фальсификация данных.



Основная цель встречи – представить все доказательства в связи с той системной, преступной спецоперацией, которую провела «Грузинская мечта». Достоверно доказано тотальное нарушение тайны и что они осуществили контроль избирателей в масштабе всей Грузии. Кроме того, существуют и другие доказательства, которые требуют международного расследования. Поэтому мы требуем отмены выборов и исходя из установления этой системы тотального контроля. Должно быть проведено международное расследование, чтобы все идентифицированные нами схемы были системно выявлены», - заявил Вашадзе.





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