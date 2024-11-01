

Edison Research: разница между результатами экзитпола и официальными итогами выборов указывает на манипуляции

01.11.2024 16:36





Американская авторитетная исследовательская организация Edison Research, которая по заказу телеканала «Формула» провела экзитпол для парламентских выборов в Грузии 26 октября, заявила, что разница между результатами экзитпола и официальными итогами выборов указывает на манипуляции при голосовании.



Организация подробно описала методику исследования и отметила, что «разница в 13 процентных пунктов между экзитполом Edison и официальными результатами правящей партии «Грузинская мечта» [54%] не может быть объяснена стандартной статистической вариацией и указывает на манипуляции с голосами на местном уровне».



Согласно заявлению Edison Research, анализ экзитпола, проведенного 26 октября, завершен. В Edison Research сообщили, что необходимость в таком обзоре возникла после появления обвинений в фальсификации результатов, которые, предположительно, оказали влияние на итоги выборов и стали ключевым фактором.



В результате детального анализа компания установила, что отклонения от статистически ожидаемых результатов были масштабными, особенно заметными в отдельных регионах.



«Edison Research проводит экзитполы в Грузии с 2012 года. Все предыдущие экзитполы, проведенные Edison, точно совпадали с официальными результатами, когда «Грузинская мечта» побеждала. В пяти экзитполах до 2024 года разница с результатами «Грузинской мечты» составляла в среднем до 2%. Однако, по официальным результатам парламентских выборов 2024 года, правящая партия «Грузинская мечта» получила 54%, что на 13 пунктов больше, чем показал экзитпол Edison.



По словам вице-президента Edison Роба Фарбмана, разница в 13 пунктов между экзитполом Edison и официальными результатами «Грузинской мечты» не может быть объяснена лишь стандартными вариациями и указывает на манипуляции с голосами на местном уровне.



Анализ Edison показал, что отклонения от статистически ожидаемых результатов были широко распространены, но особенно проявлялись на конкретных избирательных участках, в сельских районах. Именно на этих участках, предположительно, происходили самые значительные манипуляции с голосами.



Во время экзитпола 26 октября меры контроля качества выявили избирательные участки с существенными отклонениями от статистических норм.



Edison также провела 12 исследований в 2023-2024 годах, которые показали, что по сравнению с выборами 2020 года, поддержка «Грузинской мечты» снизилась на 10 пунктов. Однако, по официальным результатам, «Грузинская мечта» превысила свой результат 2020 года на 6 пунктов», — говорится в заявлении.





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