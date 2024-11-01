

Михаэль Рот: Евросоюз не признает, что Грузия провела свободные или справедливые выборы

01.11.2024 16:56





Правящая партия распространяет пропаганду и ложь, будь то заявления о фальсификации выборов или доклад ЕС по Грузии, - об этом пишет председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот на социальной платформе X.



По его словам, Евросоюз не признает, что Грузия провела свободные или справедливые выборы.



«Евросоюз не признает, что Грузия провела свободные или справедливые выборы, и вместо прогресса на пути к ЕС видит очевидный откат назад. Это катастрофа!» - пишет Рот.





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