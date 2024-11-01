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Лидеры оппозиционных партий проводят встречу с представителями дипломатического корпуса


01.11.2024   19:17


В центральном офисе «Сильной Грузии» лидеры оппозиционных партий проводят встречу с представителями дипломатического корпуса.

По имеющейся информации, на встречу приехали представители дипломатического корпуса Чехии, Литвы, Швеции, Норвегии, Швейцарии и Израиля.

Как заявил сегодня журналистам один из лидеров "Единства - Национального движения" Георгий Вашадзе, основная цель встречи - "представить послам все композиции и компоненты, которые "Грузинская мечта" осуществила на выборах". .


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