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Лидеры оппозиционных партий проводят встречу с представителями дипломатического корпуса
01.11.2024 19:17
В центральном офисе «Сильной Грузии» лидеры оппозиционных партий проводят встречу с представителями дипломатического корпуса.
По имеющейся информации, на встречу приехали представители дипломатического корпуса Чехии, Литвы, Швеции, Норвегии, Швейцарии и Израиля.
Как заявил сегодня журналистам один из лидеров "Единства - Национального движения" Георгий Вашадзе, основная цель встречи - "представить послам все композиции и компоненты, которые "Грузинская мечта" осуществила на выборах". .
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