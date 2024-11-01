

«Гахария за Грузию» помогает оппозиции как в сборе доказательств, так и в организационных вопросах

01.11.2024 19:22





«Мы хорошо знаем наших избирателей, и, честно говоря, не думаю, что они пойдут в палатки, однако, если они решат, что мы должны участвовать в акциях, мы выполним поручение наших избирателей», — заявила член партии «Гахария за Грузию» Натия Мезвришвили.



По ее словам, партия «Гахария за Грузию» помогает оппозиции как в сборе доказательств, так и в организационных вопросах.



«Я со всей ответственностью заявляю, что мы помогаем оппозиции, чем можем, в том числе теми доказательствами, которые добыла наша избирательная команда. Мы будем там, где находятся наши избиратели, где бы они ни чувствовали необходимость быть, чтобы мы могли защитить голоса и вернуть украденные голоса. Теперь это наша задача номер один. Мы хорошо знаем своих избирателей, и, честно говоря, не думаю, что наши избиратели пойдут в палатки. Однако если наши избиратели решат, что мы должны участвовать в акциях, мы, естественно, выполним поручение наших избирателей. Так было и раньше, на предыдущий митинг мы ходили», — заявила Мезвришвили.



Ника Гварамия, один из лидеров «Коалиции за перемены», обратился к пользователям Facebook с просьбой предоставить палатки: «Если у вас есть средние и большие палатки, сообщите нам. Если вы нам их подарите – мы будем рады, если вы нам продадите – мы все равно будем рады, количество не ограничено».







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