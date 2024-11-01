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Зураб Джапаридзе: Встреча с дипломатами касалась нарушений, схем фальсификации, которые имели место на выборах
01.11.2024 20:33
Встреча касалась отчета о нарушениях и фальсификациях, имевших место на этих выборах, - заявил журналистам после встречи с дипломатическим корпусом один из лидеров «Коалиции за перемены» Зураб Джапаридзе.
Как отметил Джапаридзе, между сторонами также прошла дискуссия о международном расследовании и протесте, который оппозиция анонсировала на понедельник, 4 ноября.
«Встреча касалась отчета, который мы подготовили. Это касается нарушений и фальсификаций, имевших место на этих выборах, и которые подтверждают, что на самом деле выбор грузинского народа был украден. На сегодняшней встрече не были представлены фото- и видеодоказательства - они и пересланы ими, и просмотрены, здесь был отчет, презентация на слайдах подытоженной информации, включая статистический анализ.
В основном речь шла об этих вопросах, но и по поводу протеста задавались вопросы – что мы намерены делать, как планируем, и на это тоже мы ответили. Мы сказали, что будут уличные акции, исходя из того, как пойдет процесс, будем принимать решения, будет это непрерывно, через день или как-то еще, мы примем об этом решение.
Была дискуссия и о возможных механизмах международного расследования, в какой форме оно может проходить, в том числе, и у них были вопросы. Дискуссия шла о том, какие механизмы могут быть использованы, в том числе, обсуждались практики, применявшиеся в разное время», - сказал Зураб Джапаридзе.
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