

Анна Долидзе: Наше требование - срочное прибытие следственной комиссии Евросоюза

01.11.2024 21:46





Наше требование - чтобы срочно прибыла следственная комиссия Евросоюза, - заявила одна из лидеров коалиции «Сильная Грузия» Анна Долидзе.



Как она заявила СМИ перед встречей с представителями дипломатического корпуса в центральном офисе «Сильной Грузии», «сейчас нам нужно сохранить доказательства, т.н. закрепление, потому что есть опасность их уничтожения».



«Существует опасность воздействия на жертв и свидетелей. Поэтому мы требуем, чтобы срочно прибыла следственная комиссия ЕС. Эта миссия должна прибыть очень быстро и, прежде всего, сказать нашим ведомствам, чтобы они показали нам, опечатаны ли эти машины. Покажите нам, опечатаны ли квитанции, давайте сохраним доказательства для расследования, которое рано или поздно здесь состоится», - заявила Анна Долидзе.



По ее словам, лидеры оппозиции сообщат дипломатам о «схемах и инструментах, с помощью которых были украдены выборы».



При этом она заявила, что приветствует любые формы мирного сопротивления.



«Соответственно, будь то палатки или мирное собрание, мы это приветствуем. Те, кто может это сделать, те, кто может написать заявления и обжалования, пусть напишут, дипломаты пусть говорят с дипломатами», - сказала Долидзе.





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