

Иванишвили представил декларацию впервые за 9 лет

01.11.2024 21:55





Единственной недвижимостью, официально зарегистрированной на миллиардера-основателя и почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили, оказались владения в его родном селе Чорвила в Сачхерском районе. Дорогостоящие дома и квартиры в Грузии, Франции и России числятся на его супругу Екатерину Хведелидзе.



Это следует из декларации миллиардера, которую изучила грузинская служба Радио Свобода.



До сих пор Иванишвили подавал декларацию только однажды – когда был премьером Грузии в 2013 году. После своей скорой отставки он не занимал государственных должностей. Перед этими выборами Иванишвили пришлось отчитаться в Антикоррупционное бюро, поскольку он возглавил партийный список «Грузинской мечты» на парламентских выборах.



В материале о делакрации нет данных по детям Иванишвили – Уте, Бере, Гванце и Цотне. Они совершеннолетние и живут отдельно.



Согласно документу, Бидзине Иванишвили и его жене принадлежит около 20 земельных участков и четыре жилых дома в Чорвила. Общая площадь земель превышает 180 тысяч кв. метров. В соседнем селе Саирхе на Хведелидзе зарегистрировано еще 5,6 тысячи квадратных метров земли.



Она также владеет 5,5 тысячами квадратных метров земли в поселке Сагурамо недалеко от грузинской столицы, квартирой площадью 116 кв. метров и частью подвала на улице Крылова в историческом центре Тбилиси.



Огромный стеклянный бизнес-центр в Сололаки не зарегистрирован ни на Иванишвили, ни на его супругу.

Согласно документам, участок площадью почти 15 тысяч кв. метров принадлежит компании «Финсервис XXI», у которой миллиардер арендует помещения. У владельца фирмы нет зарегистрации в Грузии.



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На Екатерину Хведелидзе числятся три земельных участка общей площадью более 12 тысяч кв. метров в Одинцовском районе Москвы и 50% жилого дома площадью 614 кв. метров на улице Саврасова.



Хведелидзе также принадлежит земельный участок в 1935 кв. метров и дом площадью 300 кв. метров в коммуне Ла Сель-Сен-Клу на севере Франции.



На банковских счетах у супругов хранится в целом 159,3 млн долларов, до 17 тысяч евро и более 110 тысяч лари. Это весьма скромные суммы для человека, имущество которого Bloomberg оценивает в 7,55 млрд долларов.



Радио Свобода обратило внимание, что в декларации не назвали банки, которые обслуживают счета, хотя закон требует сообщать эти данные.



Что касается компаний, согласно декларации, на супругов числятся 13 фирм в Грузии, Франции, на Панаме, Британских Виргинских островах и Багамах. Иванишвили и раньше широко пользовался иностранными юрисдикциями.





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