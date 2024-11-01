

Районные комиссии рассматривают жалобы, НПО готовят иски в суд

01.11.2024 22:08





Срок подачи жалоб в окружные избирательные комиссии по выборам 26 октября завершился вчера, 31 октября. Процесс рассмотрения продлится до 3 ноября.



Как заявила Ассоциация молодых юристов Грузии, ни одна из Комиссий не приняла к рассмотрению жалобу организации о нарушениях связанных с тайной голосования. Осталась одна районная комиссия в Чиатура, которая сегодня обсуждает этот вопрос.



Организация готовится к судебному разбирательству. Директор Ассоциации молодых юристов Грузии Нона Курдованидзе сообщила, что их иск, связанный с нарушением тайны голосования, будет передан во все городские и районные суды Грузии.



К судебным спорам готовятся в мониторинговой миссии общественных организаций — «Мой голос». Из 89 жалоб, поданных в районные комиссии, 30 были рассмотрены вчера, 31 октября. Среди них самые горячие обсуждения развернулись по случаям произошедшим в Марнеули и Гори. В коалиции заявляют, что ни одна из рассмотренных жалоб не была удовлетворена.



Готовятся к суду и в ISFED. Юрист организации Рати Тиникашвили говорит, что ни одна из жалоб, имеющих для них существенное значение, не была удовлетворена.



«Нарушения, связанные с дисциплинарной ответственностью членов комиссии, во многих случаях были удовлетворены. Но, нарушения существенного характера удовлетворены не были», — говорит Рати Тиникашвили, юрист организации.



По словам Рати Тиникашвили, среди дел, с которыми они обратятся в суд, будут дела, связанные с тайной голосования. Всего ISFED подал в районные комиссии 21 жалобу на нарушение тайны голосования. Некоторые из них уже рассмотрели, а некоторые будут обсуждаться в ближайшие два дня.



По словам руководителя юридической службы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Георгия Сантуриани, в ЦИК в день проведения парламентских выборов поступило 1170 жалоб. Из них 600 жалоб было подано политическими партиями, а остальные 570 — мониторинговыми организациями.



Георгий Сантуриани говорит, что жалоб, поданных во время парламентских выборов 2024 года, меньше, чем жалоб, поданных во время выборов, состоявшихся в предыдущие годы. Сантуриани связывает это с использованием электронных технологий на последних выборах.



Гражданские организации, оппозиционные партии и президент Саломе Зурабишвили говорят о тотальной фальсификации выборов, состоявшихся 26 октября. Международные наблюдательные организации также указывают на нарушения на выборах. Оппозиционные партии требуют от ЦИК предоставить избирателям возможность проверить свою активность в день выборов – участвовали ли они в выборах, на каком участке и в какое время. Они утверждают, что это покажет, имело ли место т.н. «карусель». Однако ЦИК отказывается создавать такую базу. В ведомстве утверждают, что у них нет для этого никаких юридических оснований.



Гражданские организации пытаются доказать подделку законными методами. «Мой голос» сообщает, что у них есть сотни файлов видеодоказательств, доказывающих схему фальсификации выборов. Они требуют аннулировать результаты 189 избирательных участков, всего более 300 тысяч голосов. АМЮГ требует аннулировать результаты на всех участках, где проводились электронные выборы, что приведет к аннулированию результатов выборов и назначению новых.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





