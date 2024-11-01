

Партия Гахария: «Идет фальсификация базы данных на серверах ЦИК»

01.11.2024 22:11





Партия «Гахария за Грузию» обратилась в суд с требованием обязать ЦИК обеспечить защиту информации на серверах ЦИК и электронных аппаратах для голосования, а также обязать ЦИК открыть доступ избирателям к информации о голосовании, поскольку существует риск фальсификация данных.



Об этом на брифинге 1 ноября заявила одна из лидеров партии Натия Мезвришвили.



«По имеющейся у нас информации, идет фальсификация базы данных на серверах ЦИК, а информация на электронных устройствах удаляется. Каждый день промедления создает риск уничтожения жизненно важных доказательств , что отвечает только интересам «мечты». Поэтому сегодня мы обратились в суд с просьбой обеспечить защиту указанной информации, где бы она ни хранилась, и заставить ЦИК выполнить наше требование. В противном случае «Мечте» удастся уничтожить доказательства для объективного расследования, и защитить избирательные права сотен избирателей будет невозможно», — заявила Мезвришвили.



По словам Мезвришвили, ЦИК уклоняется от выполнения нашей просьбы и предоставления информации о голосовании избирателям и не предоставляет информации о деталях договора, оформленного со «Смарт Матик», в котором указан срок хранения списка избирателей и порядок удаления этой информации.



Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября 2024 года. «Грузинская мечта» объявила о своей победе на выборах, заявив, что получила более 53% голосов. Оппозиционные партии и президент Саломе Зурабишвили обвинили «Грузинскую мечту» в «украденных выборах».



Партии не согласные с результатами полагают, что в день голосования активно использовалась т.н. «карусель», а чем также заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили. По их мнению, те граждане Грузии, которые участвовали в выборах 26 октября, должны иметь возможность проверить в базе данных ЦИК следующую информацию: участвовали они в выборах или нет; на каком участке они участвовали; В какое время участвовали? По словам Георгия Гахария, проверка данных позволит «определить возможные фальсификации выборов». Условно, если иммигрант, который фактически не участвовал в выборах, обнаружит, что в Грузии кто-то голосовал по его личному номеру, это будет фактом, подтверждающим «карусель».



Наблюдательные миссии общественных организаций заявляют, что голосование на парламентских выборах 26 октября проходило на фоне серьезных нарушений, преимущественно в неравной, насильственной и напряженной обстановке, и не отражает волю избирателей.



Наблюдательная миссия БДИПЧ/ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) говорит о рисках нарушения тайны голосования, а также о других видах нарушений. Часть нарушений, описанных международной мониторинговой миссией, связана с технологиями, а часть — с попытками заинтересованных сторон грубо вмешаться в процесс голосования.



США и страны Евросоюза ставят под сомнение результаты выборов и говорят о необходимости расследования нарушений.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





