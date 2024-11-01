

Кремлевский клоун отрицает вмешательство России в парламентские выборы в Грузии

01.11.2024 22:20





Экс-президент РФ, замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев отрицает вмешательство России в парламентские выборы в Грузии и одновременно хвалит победившую партию «Грузинская мечта».



«Это не спецоперация Кремля, а выбор народа Грузии», — заявил Медведев в интервью гостелеканалу RT.



По его мнению, «Грузинская мечта» в целом пользуется высокой популярностью в стране и воспринимать ее как пророссийскую неверно.



«Это абсолютно прогрузинская партия», — сказал он.



В целом, считает Медведев, «Грузия стала гораздо более прагматичной страной». Победа «Грузинской мечты» признак этого, говорит он.



По его мнению, президент Грузии Саломе Зурабишвили, назвавшая прошедшие выборы «массово сфальсифицированными» при участии России, идет на провокацию и добивается госпереворота.



«Провокация возможна, это вытекает из всего хода событий. Если действующий президент, хотя и с очень маленькими полномочиями, выступает с оценками и тянет народ на площадь, на «майдан», называя выборы пророссийскими, это очевидный призыв, провокация к тому, чтобы совершить государственный переворот», — считает Медведев.



Несколько дней назад в своем X он также посоветовал отстраненить Зурабишвили от должности и арестовать.





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