

Хидашели: Власть Грузии на данный момент нелегитимна для всех наших партнеров

01.11.2024 22:22





Власть Грузии на данный момент нелегитимна для всех наших партнеров, потому что они не поздравили и не признали результаты выборов, заявила лидер «Гражданской идеи» Тина Хидашели в эфире программы «360 градусов» на канале «Палитраньюс».



По словам Тины Хидашели, в заключениях всех международных организаций говорится, что выборы не были ни свободными, ни справедливыми.



«Международное сообщество сказало две вещи, эта фраза есть в заключениях всех организаций, выборы не были ни свободными, ни справедливыми. Это написано во всех заключениях, а во-вторых, никто, ни одно демократическое государство, не поздравило и не признало результаты выборов.



В настоящее время власть Грузии является нелегитимной для всех наших партнеров, потому что они не поздравили и не признали результаты выборов. Все международные наблюдательные миссии, которые находились от западного мира, написали в своем итоговом документе, что эти выборы не были ни свободными, ни справедливыми.



Это то, что мы можем получить от международных организаций, дальше этого уже наказания, после того как процесс закончится. Процесс еще не закончен. Пока еще нет итогового протокола, пока не начались обсуждения в судах», - говорит Тина Хидашели.



Отвечая на вопрос, исключает ли она, что какая-либо оппозиционная партия проявит иной подход к вопросу вхождения – не вхождения в парламент, Тина Хидашели заявила, что ничего не исключено, хотя такая партия совершила бы политическое самоубийство.



«Я вообще ничего не исключаю, когда за столом много игроков. Как можно что-то исключить, но если кто-то совершит политическое самоубийство, это его проблема.



Любая оппозиционная партия, которая сегодня вступит в эту игру, будет заниматься обычным политическим самоубийством. Я понимаю, что Гахария сейчас занял позу, это не впервые с его стороны, и я нисколько не удивлена. Это его дело, он, похоже, знает что-то, чего не знает никто.



Если Гахария говорит что-то подобное, что присоединится к акции, если будет заказ его избирателей, то это называется по-грузински, что он подождет, если будет много людей, то придет, если нет, то он не будет рисковать и не будет брать ответственность. В Грузии такие действия иногда называют своим именем, но сейчас я воздержусь от этого», - сказала Тина Хидашели.





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