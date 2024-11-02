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Скончался мэр Цаленджихского муниципалитета Георгий Харчилава
02.11.2024 11:32
В возрасте 54 лет скончался мэр Цаленджихского муниципалитета Георгий Харчилава.
Информацию распространила мэрия муниципалитета.
Георгий Харчиладзе был единственным в стране оппозиционным мэром. Он был избран мэром муниципалитета Цаленджиха на выборах самоуправления 2021 года.
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