

Скончался мэр Цаленджихского муниципалитета Георгий Харчилава

02.11.2024 11:32





В возрасте 54 лет скончался мэр Цаленджихского муниципалитета Георгий Харчилава.



Информацию распространила мэрия муниципалитета.



Георгий Харчиладзе был единственным в стране оппозиционным мэром. Он был избран мэром муниципалитета Цаленджиха на выборах самоуправления 2021 года.







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