

Экс-заместитель омбудсмена обвиняет Народного защитника в некомпетентности

02.11.2024 13:21





Бывший заместитель Народного защитника Георгий Бурджанадзе выступает с критикой действующего омбудсмена и напоминает, что у Левана Иоселиани есть полномочия оспорить конституционность выборов.



«Незнание этого, вероятно, является некомпетентностью», — пишет Георгий Бурджанадзе в соцсетях.



Напомним, что пятый Народный защитник Грузии в интервью «Палитраньюс» заявил, что мандат омбудсмена не предусматривает оценку легитимности выборов.



«Ни я, ни любой Народный защитник Грузии, не оценивал легитимность выборов, поскольку это не тот мандат, который Народный защитник выполняет», — заявил Леван Иоселиани.



Источник: SOVA

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