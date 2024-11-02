

ЕНД требует расследования дела о предоставлении российскому пропагандисту аккредитации ЦИК Грузии

02.11.2024 16:13





Мы, "Единство - национальное движение", требуем, чтобы прокуратура начала расследование по факту, на каком основании ЦИК Грузии издала соответствующий правовой акт и предоставила аккредитацию российскому пропагандисту Александру Малькевичу, находящемуся в уголовном розыске? - указанное заявление сделал один из лидеров "Единства – национального движения" Леван Бежашвили.



По его словам, причины пребывания Малькевича в Грузии понятны, так как "он объявлен в международный уголовный розыск в Соединенных Штатах Америки и Канаде, где главное обвинение – участие в выборах в этих странах, пропаганда российского влияния и действия в пользу России".



"Появилась информация, что в период выборов на территории Грузии находился российский пропагандист Александр Малькевич, которого Пограничная полиция Грузии пропустила в нашу страну с грубым нарушением закона "Об оккупации". Цели этого человека понятны, он объявлен в международный уголовный розыск в Соединенных Штатах Америки и Канаде, где главное обвинение – участие в выборах в этих странах, пропаганда российского влияния и действия в пользу России. Соответственно, легко догадаться, какие поручения на выборах были даны российскому пропагандисту. В этом случае мы выделили, какую роль в указанных процессах играет Центральная избирательная комиссия. Мы, "Единство - национальное движение", требуем, чтобы прокуратура начала расследование по факту, на каком основании ЦИК Грузии издала соответствующий правовой акт и предоставила аккредитацию, должны быть установлены, какие реально цели преследовал этот человек на выборах в Грузии. Факт, что российское влияние в период парламентских выборов было явным, об этом говорят наши международные партнеры, этого требуем и мы – прозападная оппозиция, должно быть исследовано российское влияние на парламентских выборах 2024 года. Россия, как и в 2012 году, через 12 лет, путем выборов в Грузии провела свою спецоперацию с использованием Иванишвили и "Грузинской мечты". Эта схема требует расследования как внутри страны, так и со стороны международных факторов", - заявил Бежашвили.





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