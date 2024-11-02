

Окружные комиссии не удовлетворяют ни одну из жалоб оппозиции

02.11.2024 16:17





По заявлению одного из лидеров "Сильной Грузии" Анна Нацвлишвили, "Сильная Грузия" подала жалобы в 73 окружные комиссии с требованием об обнародовании списков и т. н. чеков, которые были загружены в аппараты по верификации, однако требования "тотально не были удовлетворены".



По словам Нацвлишвили, указанные списки хранят ключевую информацию о преступлении, совершенном на парламентских выборах в Грузии, а окружные комиссии действуют не в рамках закона, а по директиве "скрыть преступление".



"Мы считаем, что выборы 26 октября не только были сфальсифицированы, они были украдены. Главные улики этого преступления в списках, которые были загружены в т. н. настольные списки и аппараты верификации. Именно с этой целью, чтобы главные улики стали доступными для всех, что прольет свет на схемы беспрецедентной фальсификации и хищения результатов выборов, "Сильная Грузия" подала жалобы в 73 окружные комиссии, в которых, основываясь на факты, подтверждающие вышеуказанное, мы требовали обнародования списков и т. н. чеков, которые были загружены в аппараты по верификации. Это критически важная информация, на каком участке был зарегистрирован избиратель, как участник голосования. Это списки, хранящие ключевую информацию о совершенном преступлении, но окружные комиссии тотально не удовлетворили указанные жалобы.



Конечно же, мы не намерены останавливаться на этом, мы продолжим борьбу, в том числе с использованием всех законных механизмов, что подтвердить факты о том, что избирательное право голоса граждан нашей страны было тотально и грубо нарушено "Грузинской мечтой", все участники это преступной схемы должны понести за это ответственность",- заявила Анна Нацвлишвили.





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