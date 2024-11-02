

Лидер «Коалиции за перемены» просит общественность помочь с логистикой

02.11.2024 16:30





Возврат демократии - это не только обязательство партий, но и обязательство общества, неправительственных организаций, но и обязательство центров влияния, и. н. инфлюэнсеров – Мы собрали до 50 палаток, призываю всех, помогите нам с этим, - указанное заявление в связи с запланированными акциями протеста после встречи с представителями различных групп сделал один из лидеров "Коалиции за перемены" Ника Гварамия.



По его словам, несмотря на то, что текущий процесс является политическим и "лидершип" за политическим спектром, определяющим является не только мнение политиков, но и отношение общества.



"Сегодняшнее мероприятие напрямую показывает, что возврат демократии, возвращение управления страной народу, является правом и обязательством не только политических партий, но и общества, неправительственных организаций, но и обязательство центров влияния, и. н. инфлюэнсеров. О " инфлюэнсерах" я говорю потому, что каждый имеет свое влияние, каждый может достучаться до людей. Нам необходима максимальная вовлеченность. Политический спектр чуть позади, нежели общество – это нужно признать. Поэтому, нам необходимо и критическое отношение и решения, принятые в соответствии с ним. Мы не одни в этой стране. Это политический процесс, и "лидершип" за политическим спектром, но это не значит, что только наше мнение является определяющим. Мы должны знать отношение нашего общества. Грузинское общество намного ближе к Евросоюзу, чем мы все.



Что касается палаток, шатров, мы объявили кампанию "Палатки для Грузии", это наша логистическая кампания, нашей коалиции. Это не значит, что решения по размещению палаток на улицах будем принимать только мы, единолично. Это решение, которое совместно должно быть принято оппозицией - оппозицией, которая вскоре станет властью. Но перед нами стоит логистическая задача, и мы уже собрали до 50 палаток. Хочу призвать всех, помогите нам, это сослужит службы нашей родине и единой цели", - заявил Гварамия.





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