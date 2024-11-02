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Представители «Гахария за Грузию» примут участия в акциях протеста - Лилуашвили


02.11.2024   18:40


Мы будем защищать выбор наших граждан всеми способами и средствами, — заявил об этом член партии «Гахария за Грузию» Бека Лилуашвили.

Как он пояснил, это включает в себя работу с международными партнерами и различными субъектами внутри страны, а также ведение юридических процессов.

По его словам, вместе с гражданами в акциях примут участие представители «Гахария за Грузию».


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