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Софо Джапаридзе: Протесты составляют фундаментальную часть нашего плана
02.11.2024 18:44
Протесты являются фундаментальной частью нашего плана, — заявила председатель тбилисской организации «Единство — Национальное движение» Софо Джапаридзе.
По её словам, важно, чтобы прозападные партии были едины.
«Конечно, фундаментальная часть нашего плана — это акции протеста, оставить российский режим в изоляции. Мы не войдем в парламент. Очень важно, что прозападные партии сплочены как никогда раньше и обязательно доведем эту борьбу до конца. Мы обязательно вернем грузинскому народу заслуженную победу, украденную российским олигархом, поэтому ждем всех вас в понедельник в 19:00 на проспекте Руставели. Мы все должны бороться вместе, чтобы вернуть нашу победу», — сказала Софо Джапаридзе.
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