

Нацвлишвили: Выборы 26 октября были присвоены

02.11.2024 18:50





Выборы 26 октября были присвоены, заявила член коалиции «За сильную Грузию» Ана Нацвлишвили.



По её словам, «Сильная Грузия» собирает отчеты и доказательства, подтверждающие фальсификацию выборов.



«Выборы 26 октября — это присвоенные выборы, они не отражают волю грузинского народа, а это означает, что здесь тотально нарушены права каждого гражданина Грузии. Здесь речь идет не только о нарушении прав политических субъектов, ущерб был нанесён не только политическим. Здесь масштабная присвоения, которая затронула каждого гражданина Грузии и окажет серьезное влияние на судьбу этой страны», — сказала Нацвлишвили.







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