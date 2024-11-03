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Долидзе: Быстрое прибытие следственной миссии Евросоюза в Грузию возможно


03.11.2024   12:16


Быстрое прибытие следственной миссии Евросоюза в Грузию возможно - у Европейского парламента есть возможность и опыт отправки подобных миссий, - заявила одна из лидеров «Сильной Грузии» Анна Долидзе.

По ее словам, все фракции Европарламента признают нарушение выборов в Грузии, соответственно, возможность отправки такой миссии велика.

«Быстрое прибытие следственной миссии ЕС в Грузию возможно. У Европарламента есть средства и опыт отправки подобных миссий. В состав миссии должны входить юристы, а также эксперты по технологиям. У них есть возможность прибыть в ближайшие дни, в том случае, если будет принята резолюция Европарламента. Мы работаем с членами Европарламента для того, чтобы это решение было принято своевременно. В то же время, следует отметить, что все фракции Европарламента признают нарушение выборов в Грузии, соответственно, возможность отправки такой миссии велика», - сказала Анна Долидзе.


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