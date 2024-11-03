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Кобахидзе: Правительство Грузии однозначно проевропейское


03.11.2024   12:16


Правительство Грузии однозначно проевропейское, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью итальянскому телеканалу Sky.

Как отметил глава правительства, Конституция Грузии в качестве приоритета внешней политики страны определяет то, что любая власть должна способствовать европейской интеграции Грузии.

«Для нас здесь нет выбора, потому что Конституция Грузии определяет в качестве приоритета внешней политики страны, что любая власть должна приложить все усилия для содействия европейской интеграции Грузии. Правительство однозначно проевропейское», — заявил премьер-министр.


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