

Кобахидзе: Правительство Грузии однозначно проевропейское

03.11.2024 12:16





Правительство Грузии однозначно проевропейское, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью итальянскому телеканалу Sky.



Как отметил глава правительства, Конституция Грузии в качестве приоритета внешней политики страны определяет то, что любая власть должна способствовать европейской интеграции Грузии.



«Для нас здесь нет выбора, потому что Конституция Грузии определяет в качестве приоритета внешней политики страны, что любая власть должна приложить все усилия для содействия европейской интеграции Грузии. Правительство однозначно проевропейское», — заявил премьер-министр.





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