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В Молдове проходит второй тур президентских выборов
03.11.2024 12:17
В Молдове проходит второй тур президентских выборов.
Гражданам предстоит сделать выбор между действующим президентом, кандидатом от партии «Действие и солидарность» Майей Санду и бывшим генеральным прокурором, кандидатом от Социалистической партии Александром Стояногло.
Избирательные участки в Молдове открылись в 07:00 по местному времени и закроются в 21:00.
Кроме того, в 37 странах мира открыты 234 избирательных участка.
Напоминаем, что в первом туре выборов, который прошел 20 октября, Санду получила 42,45% голосов, а Стояноглу — 25,98%.
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