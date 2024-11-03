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В Молдове проходит второй тур президентских выборов


03.11.2024   12:17


В Молдове проходит второй тур президентских выборов.

Гражданам предстоит сделать выбор между действующим президентом, кандидатом от партии «Действие и солидарность» Майей Санду и бывшим генеральным прокурором, кандидатом от Социалистической партии Александром Стояногло.

Избирательные участки в Молдове открылись в 07:00 по местному времени и закроются в 21:00.

Кроме того, в 37 странах мира открыты 234 избирательных участка.

Напоминаем, что в первом туре выборов, который прошел 20 октября, Санду получила 42,45% голосов, а Стояноглу — 25,98%.​​​​


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