

СМИ: «Мечта» заставляла граждан приходить на выборы 26 октября через «колл-центры»

03.11.2024 12:20





По информации оппозиционного телеканала TV Pirveli, в день парламентских выборов 26 октября у каждого избирательного участка работали «колл-центры» «Грузинской мечты» — в них было «занято» до 6000 человек — т.н. «капитанов».



СМИ сообщает, что команда журналистов-расследователей получила внутренние текстовые и голосовые сообщения «Грузинской мечты». В каждом колл-центре работали по 4 человека: «капитан», оператор компьютера и два оператора телефона. Ответственными были руководители — то есть «капитаны».



В списке «капитанов», по утверждению TV Pirveli, — известный юрист Александр Кобаидзе, который подтвердил, что он действительно помогал «Грузинской мечте» и что речь идет только о коммуникации со сторонниками партии власти.



«Мы максимально помогали «Грузинской мечте», и тут нечего скрывать. Мы поддерживали их — это выражалось в максимальной коммуникации с теми, кто вошел в списки сторонников <«Мечты»>.



Есть менеджер (капитан, по утверждению СМИ — ред.), у которого есть своя команда, и эта команда ответственная перед капитаном, а тот, в свою очередь, — перед тем человеком, который имеет непосредственную связь с партией», — пояснил Кобаидзе.



По его словам, капитан отвечал за человека, который имеет непосредственное отношение к партии «Грузинская мечта».



Сообщается, что один из таких колл-центров располагался в кабинете директора государственной школы № 30, где был открыт избирательный участок. Журналисты утверждают, что схема была такой: оператор колл-центра вводил данные граждан, пришедших на выборы и раскрасивших «Мечту» — №41 на избирательном бюллетене, а эти данные направлялилсь в режиме реального времени в центральный офис партии власти.



Журналисты утверждают, что «капитаны» контролировали агитаторов, а также организованно влияли на волеизъявление избирателей, обзванивали граждан по заранее составленным спискам и требовали от них прийти на избирательный участок для голосования.







Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





