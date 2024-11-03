

НПО «Талга»: выборы в стране были массово сфальсифицированы

03.11.2024 12:20





НПО «Талга» провела митинг у парламента Грузии, вновь подчеркнув, что в Грузии 26 октября были массово сфальсифицированы парламентские выборы. Организация отметила, что это — протест тех, кого не останавливают гнев и чувство несправедливости в своем доме.



«Выборы в стране были массово сфальсифицированы. Принцип тайны голосования был грубо нарушен, что нарушает наши конституционные права.



АМЮГ требует аннулирования результатов на 2 263 избирательных участках, где выборы проводились электронным методом, поскольку при подсчете голосов технологии намеренно были использованы ненадлежащим образом. Наш протест не прекратится до тех пор, пока это требование не будет выполнено!», — заявили в молодежном движении.



В НПО указали и на заявление посла ЕС в Грузии Павла Герчинского, который подчеркнул, что интеграция Грузии в ЕС приостановлена из-за незаконных действий правительства до возвращения страны на демократический путь.



«Конституция Грузии четко определяет волю грузинского народа — стремление к европейской интеграции. Тем не менее, правительство остановило этот процесс и ежедневно обманывает общественность, как будто все идет хорошо», — заявили организаторы.



Напомним, Павел Герчинский, посол ЕС в Грузии, заявил:



«Год спустя, к сожалению, нам особо нечего праздновать. Из-за действий правительства Грузии лидеры Евросоюза остановили процесс присоединения Грузии. Он будет приостановлен до тех пор, пока Грузия будет продолжать отходить от наших ценностей».



Источник: СОВА

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