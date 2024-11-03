

МВД сообщило о значительном росте выдворений нелегальных мигрантов из Грузии в 2024 году

03.11.2024 12:22





В 2024 году число выдворенных из Грузии нелегальных мигрантов увеличилось на 26%. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе министерства внутренних дел.



«По состоянию на октябрь 2024 года принято решение о выдворении 384 иностранных граждан, что на 26% больше по сравнению с предыдущим годом», — информирует ведомство.



Количество иностранцев, которые добровольно соглашаются покинуть страну после начала процедуры выдворения, также увеличилось. С января по октябрь Грузию покинули 323 человека, что на 60,7% цифр за весь прошлый год.



Только в октябре департамент миграции принял решение о выдворении 60 инострацев, которые оставались в Грузии без законных оснований. Это граждане Турции, Азербайджана, Ирана, России, Индии, Туркменистана, Бангладеш, Ливана, Ирака, Нигерии, Иордании, Алжира, Египта и Ганы. По данным МВД, среди выдворенных также есть лица, которые в Грузии занимались «различной антиобщественной деятельностью».



Согласно статистике МВД, в 2023 году из Грузии принудительно выдворили 190 иностранцев, а в 2022-м – 165.



В министерстве подчеркивают, что в будущем контроль нелегальных мигрантов ужесточится еще больше



«Департамент миграции МВД активно работает над дальнейшим развитием механизмов борьбы с нелегальной миграцией и приближением их к международным стандартам. Планируются важные законодательные изменения, которые дополнительно повысят возможности ведомства по обеспечению эффективных процедур выдворения из страны лиц без законных оснований для пребывания», — отметили в ведомстве.





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