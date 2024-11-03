

В партии Гахария заподозрили российскую разведку в слежке за грузинскими политиками

03.11.2024 12:23





В партии «За Грузию» экс-премьера Георгия Гахария подозревают, что перед парламентскими выборами российская разведка вела слежку за оппозиционными политиками и представителями иностранных организаций.



Поводом для громких обвинений послужило фото, на котором Гахария запечатлен вместе с директором «Международного республиканского института» (IRI, International Republican Institute) Джоном Дипиро. 20 сентября это фото распространил проправительственный телеканал «Имеди». Утверждалось, что во время той встречи Дипиро «отчитал» Гахария за провал переговоров об объединении с оппозиционной партией «Лело».



«По нашему убеждению, это фото было снято российскими оперативниками. Очень интересно, как оно оказалось у «Имеди». Теоретически, мы можем предполагать, что и в «Имеди» есть их агентурная сеть. Также возможно, что у них есть какой-то посредник, который может оказаться даже грузинской институцией», — сказал в эфире телекомпании Pirveli политический секретарь «За Грузию» Кахабер Кемоклидзе. Сам он долгое время работал в грузинских спецслужбах при правительстве «Грузинской мечты».



Кемоклидзе говорит, что показанное «Имеди» фото сняли 17 сентября в одной из тбилисских кофеен, популярных среди экспатов. Авторами, по его словам, была пара «русских туристов».



«С большой вероятностью двое этих людей были гражданами России, которые, с большой вероятностью, производили скрытую слежку либо за оппозиционным лидером, либо за директором организации, наблюдавшей за выборами», — заявил Кемоклидзе.



Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. По предварительным результатам, «Грузинская мечта», которая остается у власти в стране уже 12 лет, выигрывает с 54%.



Президент Саломе Зурабишвили и лидеры оппозиции назвали прошедшие выборы «российской спецоперацией». Они заявляют о фальсификациях и отказываются признавать результаты.



Кремль отрицает вмешательство. При этом в предвыборный период Служба внешней разведки России неоднократно делала заявления, в которых США обвинялись в подготовке переворота с целью свержения «Грузинской мечты». Российские официальные лица открыто хвалили партию власти за «прагматичную» политику и нежелание следовать «директивам Запада».



Недавно стало известно, что к выборам в Грузии приезжал российский политтехнолог, пропагандист Александр Малькевич. В Центризбиркоме Грузии подтвердили, что аккредитовали его от телекомпании НТВ.



Журналисты грузинской службы Радио Свобода пытались выяснить в МВД Грузии, каким образом находящийся под западными санкциями и нарушивший закон Грузии «Об оккупированных территориях» Малькевич попал в страну и покинул ли он ее. На запрос в ведомстве не ответили.



Новости-Грузия

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