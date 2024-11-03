

Оппозиция требует расследовать приезд российского пропагандиста на выборы в Грузию

03.11.2024 12:23





В оппозиционной партии «Национальное движение» требуют начать расследование в связи с приездом в Грузию российского пропагандиста Александра Малькевича.



Центризбирком Грузии 1 ноября подтвердил, что аккредитовал Малькевича как журналиста телеканала НТВ для освещения парламентских выборов.



«Мы требуем, чтобы прокуратура Грузии начала расследование, по чьему указанию и каким образом находящемуся в международном розыске лицу был выдан соответствующий правовой акт и аккредитация. Расследованы должны быть его реальные цели, которые были у этого человека на грузинских выборах», — заявил сегодня на брифинге один из лидеров ЕНД Леван Бежашвили.



В партии Михаила Саакашвили полагают, что случай с Малькевичем – лишь звено в цепочке масштабного российского вмешательства. По словам Бежашвили, оппозиция предоставляет международным партнерам информацию обо всех таких фактах.



«Как и в 2012 году, Россия в Грузии путем выборов провела спецоперацию с использованием Иванишвили. Эта схема требует расследования как внутри страны, так и международными акторами», — сказал он.



Малькевич – создатель российской пропагандистской сети на оккупированных территориях Украины. Политтехнолог считается близким соратником основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.



Малькевич находится под западными санкциями за распространение дезинформации. Из-за вмешательства в американские выборы Вашингтон объявил его в розыск и предлагает вознаграждение в 10 млн долларов за информацию о его местонахождении.



В МВД Грузии не комментируют, на каких основаниях Малькевича допустили в страну. Очевидно, что, ко всему прочему, он является нарушителем закона Грузии «Об оккупированных территориях». В прошлом году пропагандист посещал оккупированный Цхинвали, где встречался с президентом самопровозглашенной Южной Осетии Аланом Гаглоевым.



Как пишет «Эхо Кавказа», Малькевич находился в Тбилиси уже за несколько дней до выборов. 23 октября он присутствовал на итоговом предвыборном мероприятии правящей партии «Грузинская мечта» на площади Свободы.



Телеграм-каналу Lomovka он рассказал, что провел в Грузии несколько дней: «Своими глазами видел происходящее, был на митингах, общался с людьми». В том же комментарии он называет президента Грузии Саломе Зурабишвили «фактически иностранным агентом» и «просроченной».



Оценивая парламентские выборы, он говорит, что «выходят некие люди и говорят, что были страшные нарушения», но «предъявить их не могут». «Говорят о вмешательстве России, но доказательств нет», – добавил Малькевич.



Ранее «Репортеры без границ» заявили, что «встревожены ролью этого кремлевского рупора в распространении российской дезинформации в Грузии».



Новости-Грузия

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