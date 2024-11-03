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Лилуашвили: Экономические перспективы страны существенно ухудшились
03.11.2024 12:25
Об ухудшении экономических перспектив Грузии на пресс-конференции, прошедшей в офисе партии «Гахария за Грузию», сообщил журналистам один из лидеров политического объединения Бека Лилуашвили. Оппозиционер утверждает, что после выборов «в экономике накопились серьезные системные риски»:
«В условиях систематических фальсификаций выборов со стороны властей экономические перспективы существенно ухудшились, что негативно отражается на социальных условиях каждой семьи.
В экономике накопились тяжелые системные риски, которые могут проявиться очень скоро и сразу ослабить финансовую систему страны — об этом говорит ряд влиятельных международных организаций.
Например, обменный курс лари искусственно фиксируется политическими заказами посредством иррационального расходования резервов страны, что только в течение недели выборов обошлось стране в 100 миллионов долларов и в целом за октябрь было потрачено больше ресурсов, чем за весь 2023 год.
На сегодняшний день, чтобы отсрочить девальвацию курса лари, резервы в 2 раза меньше нормы, что делает финансовый сектор страны в 2 раза более уязвимым.
В результате фальсификации выборов попытка «Грузинской мечты» продлить срок правления создает не только угрозу курса лари, но и экономическую и финансовую изоляцию страны…
В результате глупой политики «Мечты» — со стороны Швеции, Канады, Великобритании, Германии, Евросоюза, США была приостановлена 300-миллионная финансовая помощь. До этого в результате нарушения независимости Нацбанка была приостановлена программа Международного валютного фонда и поддержка в размере 280 миллионов в долларовом объеме…
Соответственно, мы призываем каждого гражданина вместе защитить свой выбор, сегодня это важно не только для демократии, но и для экономического и финансового будущего страны, для сохранения вашего благосостояния», — заявила Бека Лилуашвили.
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