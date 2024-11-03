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В ЦИК Грузии заявили, что аккредитовали Малькевича в соответствии с законом
03.11.2024 12:26
В ЦИК Грузии заявили, что аккредитацию российскому пропагандисту Александру Малькевичу выдали с соблюдением всех процедур, не нарушая закона.
«Аккредитация представителю российской медиаорганизации была выдана в соответствии с избирательным законодательством, а ЦИК не имеет доступа к правовому статусу того или иного лица. Это не входит в сферу ее полномочий», — сказала на брифинге пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани.
Она разъяснила, что аккредитация всегда происходит по стандартной процедуре – заявление журналиста на имя председателя ЦИК отправляется по электронной почте вместе с необходимой документацией.
«Если представленная документация соответствует избирательному законодательству, избирательная комиссия выдает соответствующую аккредитацию», — говорит Иоселиани.
В ЦИК считают, что заинтересованные стороны преподносят вопрос в манипулятивной форме, вводя общественность в заблуждение.
Более того, Центризбирком полагает, что с целью их дискредитации в соцсетях началась целая кампания: «будто бы избирательная комиссия нарушила закон, аккредитовав упомянутое лицо [Малькевича], а основанием для этого послужило личное знакомство председателя ЦИК с журналистом».
«Мы можем сказать вам правду: председатель ЦИК Георгий Каландаришвили не имеет никакого отношения к Александру Малькевичу», — сказала Иоселиани.
Малькевич прибыл в Грузию за несколько дней до парламентских выборов 26 октября. ЦИК аккредитовал его, как сотрудника телеканала НТВ.
В оппозиционной партии «Национальное движение» потребовали начать расследование по этому поводу. Дело в том, что Малькевич находится под западными санкциями за распространение дезинформации. Из-за вмешательства в американские выборы Вашингтон объявил его в розыск.
Очевидно, что он также является нарушителем закона Грузии «Об оккупированных территориях». В прошлом году пропагандист посещал Цхинвали, где встречался с президентом самопровозглашенной Южной Осетии Аланом Гаглоевым.
Новости-Грузия
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