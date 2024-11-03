

Рихо Террас: Надо сконцентрироваться на введении санкций против Иванишвили и «Мечты»

03.11.2024 12:28





Евродепутат Рихо Террас (эстонский военнослужащий, полный генерал, командующий Силами обороны Эстонии в 2011—2018 годах — ред.) считает, что на этом этапе надо сконцентрироваться на введении санкций против олигарха Бидзины Иванишвили и партии власти «Грузинская мечта».



Террас подчеркнул, что Евросоюз уже сказал свое слово по поводу парламентских выборов, по поводу состояния демократии в Грузии и теперь необходимо санкционировать тех, кто в этом винова — основателя «Мечты» и представителей правящей парии.



«ЕС сказал то, что и так было очевидно, но, на мой взгляд, сейчас мы должны сосредоточиться на санкциях — санкциях в отношении Иванишвили и тех людей, которые за последние годы сократили возможности оппозиции в стране; которые манипулировали СМИ, владели СМИ и не позволяли оппозиции высказывать там свое мнение.



Это — классический пример антидемократического развития. Поэтому я уверен, что нам следует начать думать о санкциях против правящей партии Грузии», — заявил Террас.



Источник: СОВА

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