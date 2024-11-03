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Мэтью Брайза: Америка никогда не захочет, чтобы Грузия была втянута в войну
03.11.2024 12:29
Бывший заместитель госсекретаря США Мэтью Брайза подчеркнул, что Вашингтон никогда не пожелает, чтобы Грузия была втянута в войну, о чем, отметил он, так часто заявляет лидершип «Грузинской мечты» — о «втором фронте», о том, что «партия глобальной войны» пытается втянуть и Грузию в войну РФ против Украины.
«Подобные заявления грузинского правительства <о том, что между Грузией и Западом существует проблема из-за войны в Украине, и как только война закончится, стороны начнут отношения с чистого листа, являются пропагандой «Грузинской мечты».
Это — часть той же пропаганды, что они опубликовали — фотографии разрушенной Украины и мирные фотографии Грузии. Они используют тактику, основанную на страхе. Все знают, что до сих пор они говорили, будто Америка пытается втянуть их в войну — это совершенно нелепая ложь.
Америка никогда не захочет, чтобы Грузия была вовлечена в войну — для чего Америке должна понадобиться Грузия? Какие военные возможности она может предоставить, которые будут сильнее, чем то, что может сделать Украина, вместе с европейскими и американскими ракетами?
Итак, <ответ> — нет! Если война России в Украине закончится, этой проблемы не будет. Но проблемы между Америкой и Грузией или между ЕС и Грузией останутся в самой Грузии», — заявил Брайза в интервью «Голосу Америки».
Кроме того, дипломат прокомментировал и ситуацию с парламентскими выборами в Грузии.
«Как правило, к этому времени уже было бы озвучено поздравительное послание. Однако то, что произошло сейчас, означает, что Америка действительно опасается, что выборы <в Грузии> не были свободными и справедливыми… Произошла очень большая символическая эскалация, когда заявления Госдепартамента поднялись до уровня президента. Это довольно необычно», — подчеркнул Брайза.
Напомним, ранее президент США Джо Байден призвал власти Грузии расследовать факты фальсификаций на выборах 26 октября. Джо Байден особо подчеркнул необходимость провести тщательное, прозрачное расследование и призвал власти страны немедленно начать диалог с оппозиционными силами «о восстановлении честности выборов».
В свою очередь, спикер Госдепа США Мэтью Миллер прокомментировал это заявление президента Байдена, отметив, что «президент (Грузии Саломе Зурабишвили) будет говорить сама за себя, но, насколько я понимаю, она сказала, что у нее есть информация о нарушениях (на выборах), поэтому я надеюсь, что она поделится этой информацией. Это будет иметь отношение к любому расследованию, независимо от того, проводится ли оно должностными лицами Грузии или кем-либо еще», — подчеркнул Миллер.
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