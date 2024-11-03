

Раса Юкнявичене: Грузины закрывают себе путь в ЕС

03.11.2024 12:30





Грузины закрывают себе путь в ЕС, заявила депутат Европарламента Раса Юкнявичене в интервью «Голосу Америки». В разговоре со СМИ европейский политик прокомментировала прошедшие парламентские выборы в Грузии:



«Да, дверь [Европы] закрывается, но это делается руками самих грузин. Руками тех, кто голосовал за «Грузинскую мечту», но, прежде всего, руками тех, кто манипулировал выборами, не провел их в свободной и справедливой среде и совершил ужасное дело, украв выборы у грузинского народа. используя свою собственную силу», — заявила европарламентарий.



Напомним, что парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК в них побеждает «Грузинская мечта». Оппозиционные политические объединения, преодолевшие проходной барьер, заявили, что не признают результатов голосования.





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