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Автор MEGOBARI Act требует ввести санкции против Иванишвили
03.11.2024 12:31
Автор MEGOBARI Act, глава Хельсинкской комиссии Джо Уилсон требует от американских властей ввести санкции против олигарха Бидзины Иванишвили — основателя и почетного председателя парти власти «Грузинская мечта».
Он назвал грузинского миллиардера «российской марионеткой».
«Российская марионетка Бидзина Иванишвили превращает Грузию в диктатуру, работая рука об руку с Путиным. Соединенные Штаты должны наконец ввести против него санкции, как спикер Джонсон
и я призывали к этому в 2020 году в рамках Стратегии национальной безопасности (RSC)», — пишет конгрессмен.
Напомним, в июле этого года Хельсинкская комиссия опубликовала письмо, адресованное госсекретарю США Энтони Блинкену, в котором просила ввести индивидуальные финансовые санкции против Бидзины Иванишвили и его окружения.
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