

Автор MEGOBARI Act требует ввести санкции против Иванишвили

03.11.2024 12:31





Автор MEGOBARI Act, глава Хельсинкской комиссии Джо Уилсон требует от американских властей ввести санкции против олигарха Бидзины Иванишвили — основателя и почетного председателя парти власти «Грузинская мечта».



Он назвал грузинского миллиардера «российской марионеткой».



«Российская марионетка Бидзина Иванишвили превращает Грузию в диктатуру, работая рука об руку с Путиным. Соединенные Штаты должны наконец ввести против него санкции, как спикер Джонсон

и я призывали к этому в 2020 году в рамках Стратегии национальной безопасности (RSC)», — пишет конгрессмен.



Напомним, в июле этого года Хельсинкская комиссия опубликовала письмо, адресованное госсекретарю США Энтони Блинкену, в котором просила ввести индивидуальные финансовые санкции против Бидзины Иванишвили и его окружения.





Источник: СОВА

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