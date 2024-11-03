

Представитель Администрации Байдена призвал «Мечту» расследовать нарушения на выборах, создав независимый механизм

03.11.2024 12:31





Представитель Администрации президента США призвал власти Грузии расследовать нарушения на выборах с помощью независимого механизма. В интервью «Голосу Америки» (VoA, Voice of America) на условиях анонимности он подчеркнул откат Грузии от демократии — это, отметил он, случилось задолго до голосования, назвав в этом контексте принятие «российских» законов — об иноагентах и анти-ЛГБТ-закона.



Американский чиновник отметил и «чрезмерное использование» партией власти административных ресурсов.



«И, как отмечают международные наблюдатели и группы гражданского общества, случаев запугивания и принуждения избирателей. В ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), были достаточно строги в оценке того, насколько проблематичными были выборы», — сказал представитель администрации Байдена.



На вопрос, может ли правительство Грузии расследовать выдвинутые против него обвинения, когда есть опасения по поводу оказания политического влияния на суд, американский чиновник ответил, что власти Грузии должны расследовать нарушения, создав независимый механизм.



«Для того, чтобы <расследование> было беспристрастным, правительство Грузии должно проводить его с помощью беспристрастного механизма. Возможно, с помощью международного механизма или механизма с участием групп гражданского общества или других политических сил для расследования некоторых вопросов.



Потому что, если правящая партия несет ответственность за эти нарушения, то самой правящей партии нецелесообразно проводить расследование. У меня нет на примете конкретного механизма, но я скажу, что для обеспечения доверия к выборам крайне важен беспристрастный механизм расследования», — заявил он.



Представитель Администрации Байдена подчеркнул, что направление, в котором движется грузинское правительство, несовместимо с путем евроатлантической интеграции.



«То, что произошло за последние 6 месяцев, несовместимо с курсом Грузии на вступление в ЕС и НАТО. Направление ясно. Существовала возможность проведения свободных и справедливых выборов, независимо от предвзятого мнения людей до дня выборов, по крайней мере, теоретически. Из того, что мы видели, выборы прошли с нарушениями, случаями запугивания и принуждения.



Это разочаровывает. Это требует, чтобы западные страны, не только Соединенные Штаты, но и наши союзники и партнеры в Европе, совместно оценили, какие шаги мы предпримем, а также перспективы интеграции Грузии в НАТО и ЕС. Честно говоря, мне очень трудно представить, что страна сможет продолжать идти по пути евроатлантической интеграции с учетом того, что произошло», — говорит он.



Вашингтон ожидает от Тбилиси «конкретных шагов», чтобы развеять эти опасения:



отмену закона об иноагентах;

начало диалога с другими политическими партиями, «в контексте этих выборов необходимо»;

«Мечта» должна решить, исправит ли нарушения на выборах или последует в антидемократичном направлении к «гибридному режиму или авторитарному режиму», что, по его словам, возымеет последствия.

«Я не собираюсь заранее информировать вас о каких-либо дополнительных шагах. Но мы готовы предпринять дополнительные шаги, если увидим, что Грузия движется в этом направлении. Мы призвали правительство принять ряд незамедлительных мер в ответ на наши опасения. Если они этого не сделают, мы продолжим поиск путей использования имеющихся у нас полномочий для реагирования на действия в Грузии и в правительстве, которые вовлечены в антидемократические действия.



Это касается и избирательного процесса. В связи с выборами возник ряд опасений, которые до сих пор не были тщательно расследованы или подтверждены. Я понимаю, что расследование некоторых из этих нарушений требует времени. Насколько я понимаю, это то, к чему призывает президент Грузии. Я думаю, что расследование некоторых из этих нарушений является законным», — заявил представитель администрации США на условиях анонимности.



Напомним, ранее президент США Джо Байден призвал власти Грузии расследовать факты фальсификаций на выборах 26 октября. Джо Байден особо подчеркнул необходимость провести тщательное, прозрачное расследование и призвал власти страны немедленно начать диалог с оппозиционными силами «о восстановлении честности выборов».



В свою очередь, спикер Госдепа США Мэтью Миллер прокомментировал это заявление президента Байдена, отметив, что «президент (Грузии Саломе Зурабишвили) будет говорить сама за себя, но, насколько я понимаю, она сказала, что у нее есть информация о нарушениях (на выборах), поэтому я надеюсь, что она поделится этой информацией. Это будет иметь отношение к любому расследованию, независимо от того, проводится ли оно должностными лицами Грузии или кем-либо еще», — подчеркнул Миллер.



Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





