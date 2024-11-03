

Вашадзе: Преступная система, созданная «Грузинской мечтой», полностью расшифрована, это были не выборы, это была спецоперация

03.11.2024 12:38





Преступная система, созданная «Грузинской мечтой», полностью расшифрована – именно поэтому мы говорим, что это были не выборы, а спецоперация против национальных интересов Грузии, - заявил на брифинге один из лидеров «Единства - Национального движения» Георгий Вашадзе.



По его словам, «Грузинская мечта» знает, что это выборы, «проведенные под тотальным контролем», «организованная преступная схема», которая не имеет прецедента в мире.



«В субботней программе-расследовании Нодара Меладзе мы увидели полную картину организованной преступной схемы и спецоперации, которую провела «Грузинская мечта». Спецоперации под названием - фальшивые выборы. Мы увидели, как «Грузинская мечта» использовала нарушение тайны для тотального контроля. Мы видели, как «Мечта» проводила карусель. Мы увидели конкретные доказательства голосования по чужим документам, конкретные доказательства голосования с персональными номерами вместо людей, живущих за границей, организованную преступную схему, в которую включены в качестве членов комиссии т.н. регистраторы и те люди, которые назначены якобы по профессиональному признаку, отобранные СГБ, которые являются ключевыми фигурами этой схемы. Мы видели, как ими были незаконно устроены колл-центры и как прямо применяли насилие к людям из этих колл-центров. Мы видели имена и фамилии конкретных людей, которые даже не могут отрицать, что были включен в эту организованную преступную схему.



Преступная система, созданная «Грузинской мечтой», полностью расшифрована. Именно поэтому мы говорим, что это были не выборы, это была спецоперация против национальных интересов Грузии. Именно поэтому мы требуем международного расследования, против чего выступает «Грузинская мечта». Они [«Мечта»] прекрасно знают, что это выборы, проведенные под тотальным контролем, организованная преступная схема, прецедента которой не существует в мире», - сказал Вашадзе.



Кроме того, Георгий Вашадзе еще раз призвал общественность собраться на проспекте Руставели в понедельник в 19:00.



«Поэтому оппозиция просит провести заново. Но не по правилам, сформированным этой организованной преступной системой, а по новым правилам, которые будут гарантировать защиту голоса каждого человека»,- - заявил он.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





