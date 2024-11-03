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Кобахидзе: Если нас убедят, что прозрачность не соответствует европейскому духу, мы готовы пересмотреть решение


03.11.2024   13:53


Если кто-то убедит нас, что закон о прозрачности или любой другой закон не соответствует юридическим принципам или европейскому духу, мы готовы пересмотреть любое решение, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Кроме того, Кобахидзе говорит о необходимости «искренней дискуссии».

«Если кто-то убедит нас, что закон о прозрачности или любой другой закон не соответствует юридическим принципам или европейскому духу, мы готовы пересмотреть любое соответствующее решение, однако для этого необходима искренняя дискуссия», - заявил Кобахидзе в интервью телеканалу Sky.


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