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Кобахидзе: Если нас убедят, что прозрачность не соответствует европейскому духу, мы готовы пересмотреть решение
03.11.2024 13:53
Если кто-то убедит нас, что закон о прозрачности или любой другой закон не соответствует юридическим принципам или европейскому духу, мы готовы пересмотреть любое решение, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Кроме того, Кобахидзе говорит о необходимости «искренней дискуссии».
«Если кто-то убедит нас, что закон о прозрачности или любой другой закон не соответствует юридическим принципам или европейскому духу, мы готовы пересмотреть любое соответствующее решение, однако для этого необходима искренняя дискуссия», - заявил Кобахидзе в интервью телеканалу Sky.
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