

Джанелидзе: Похоже, ужесточение режима санкций неизбежно и к этому готова и «Грузинская мечта»

03.11.2024 15:15





Похоже, что ужесточение режима санкций неизбежно, и «Грузинская мечта» также подготовлена к этому.



Я хочу обратиться к нашим европейским друзьям и попросить не приостанавливать безвизовое сообщение для неповинных граждан Грузии! – об этом пишет на своей странице в Facebook бывший министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.



По его словам, если безвизовый режим будет остановлен, это нанесет ущерб рядовому гражданину, так как отдалит его от Европы, а «Грузинская мечта» будет использовать этот вопрос для еще большей антиевропейской пропаганды.



«В 2016 году, когда мы вели переговоры по этому вопросу, мы просили открыть возможность, чтобы большее число граждан Грузии увидели европейский образ жизни, демократию, социальные блага, культуру, ценности. Тем самым евроинтеграция наряду с приближением к исторической цели принесла нашим гражданам практическую пользу. Правильность этого решения хорошо проявилась и на выборах 2024 года, мы увидели приверженность европейскому будущему нового поколения, которое больше всего выигрывает от этого блага.



Если безвизовое сообщение будет приостановлено для всех, это может усилить в обществе злость по отношению к «Грузинской мечте», в том числе среди избирателей «Грузинской мечты», однако, когда государство полностью захвачено «Грузинской мечтой», это навредит только простому гражданину, отдаляя его от Европы. «Грузинская мечта» же будет использовать этот вопрос для еще большей антиевропейской пропаганды. Это почти то же самое, что не дать соотечественникам, живущим на оккупированных территориях, возможность пересечь оккупационную линию», - написал Джанелидзе.





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