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В судах первой инстанции по Грузии сегодня начинается рассмотрение исков местных НПО по выборам
03.11.2024 15:17
В судах первой инстанции по Грузии сегодня начинается рассмотрение исков местных НПО по выборам.
Ранее на уровне местных избирательных комиссий Ассоциации молодых юристов было отказано в аннулировании результатов выборов из-за нарушения тайны голосования.
Речь идет о жирном кружке у выбранной партии, который высвечивался с обратной стороны бюллетеней.
На данный момент заседание суда началось в Гори.
Всего Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA) требует аннулировать результаты с 2 263 участков из 3 111. Это те участки, где выборы проходили с использованием электронных технологий.
Центризбирком Грузии в ответ заявляет, что избиратели должны были правильно прикрывать бюллетень специальным конвертом и так опускать в аппарат для считывания. За то, что у кого-то это не получалось, ЦИК ответственности не несет.
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