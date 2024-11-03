

Мэтью Брайза: нет доказательств, но как можно думать, что РФ не вмешалась в выборы в Грузии?!

03.11.2024 18:13





Мэтью Брайза, экс-замгоссекретаря США, заявил, что, даже не имея доказательств, невозможно не думать, что РФ не вмешалась в парламентские выборы в Грузии 26 октября.



Американский дипломат считает ошибкой на международном уровне, когда Россия выступает и поздравляет Грузию с результатами этих выборов. Оговаривается тут же, что российская аудитория — это не международное сообщество, «а в данном случае грузинский народ, это способ подсознательного запугивания грузинских избирателей — им говорят, что лучше смириться с результатами выборов, потому что за ними («Грузинская мечта») (Россия) стоит».



«Это как послание Путина россиянам, в котором он говорит им, что «революция роз» мертва и что они не должны и думать о повторении чего-либо подобного в России. Вмешивалась ли Россия в эти выборы? У меня нет убедительных доказательств этого. Но как мы можем думать, что Россия не вмешивалась (в выборы в Грузии)? Они оккупировали более 20% территории страны; вторглись в страну; в Грузии есть правительство, которое восстановило отношения с Россией; ликвидировало порт Анаклия и сделало многое из того, чего хочет Россия», — говорит Брайза.



Он вспомнил президентские выборы в США в 2016 году, процесс переизбрания президента Франции Эммануэля Макрона и различных выборов в Европе, из которых, по утверждению Брайза, мир узнал о том, что план России — в том, чтобы «сделать все возможное, чтобы повлиять на выборы и направить их в свое русло».



«Я не могу себе представить, что единственное местом, где они не стали бы этого делать, стала бы страна, 20% территории которой оккупировано (Россией же). Так что у меня нет веских доказательств, но было бы совершенно нелогичным и отходом от недавних исторических прецедентов России, чтобы они сказали: пусть Грузия будет исключением, давайте не будем вмешиваться в их выборы. В это невозможно поверить», — заявил Мэтью Брайза.



Источник: СОВА

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