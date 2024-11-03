

«Колл-центры и капитаны «Грузинской мечты» — расследование TV Pirveli

03.11.2024 18:14





Оппозиционный телеканал TV Pirveli обнародовал результаты собственного расследования о «колл-центрах» правящей партии в день выборов.



По данным телеканала, во время голосования недалеко от каждого избирательного участка работали «колл-центры» во главе с «капитанами». Всего по четыре человека: «капитан», оператор на компьютере и два человека на телефонах.



TV Pirveli рассказывает, что «капитаны» контролировали агитаторов, а «колл-центры» влияли на волеизъявление избирателей, обзванивая граждан по заранее составленным спискам и требуя идти голосовать за «Грузинскую мечту».



Всего в «колл-центрах» в день выборов по Грузии было занято до 6000 человек.



Телеканал утверждает, что в его распоряжении есть внутренняя переписка, голосовые сообщения и различные файлы из этих «колл-центров».



Представитель Transparency International-Georgia Александр Барамидзе заявил, что в данном случае есть признаки уголовного преступления, так как речь идет о незаконном сборе и использовании персональных данных. Также, по его словам, подобное было бы невозможно без использования ресурсов и баз данных СГБ.



Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октябряю По данным ЦИК, победу одержала «Грузинская мечта», которая остается у власти уже 12 лет.

Все четыре оппозиционных объединения, преодолевшие барьер, заявили о фальсификации выборов и что не признают результаты. Они говорят, что откажутся от своих мандатов. Президент Саломе Зурабишвили поддержала оппозицию, назвав выборы «массово сфальсифицированными» при участии России.



Новости-Грузия

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