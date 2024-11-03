

Купрадзе: Состоялась координационная встреча, на которой присутствовали лидеры всех коалиций, мы готовимся к полной мобилизации - Борьба будет до конца

03.11.2024 18:14





По информации члена «Сильной Грузии» Ираклия Купрадзе, на координационной встрече оппозиции присутствовали лидеры трех оппозиционных коалиций.



По словам Купрадзе, на встрече, состоявшейся в штабе «Сильной Грузии», не присутствовали члены партии «Гахария - за Грузию».



По его словам, борьба будет продолжаться до конца.



«Состоялась координационная встреча, на которой присутствовали лидеры всех коалиций. Планируется завтрашнее мероприятие, все будет очень хорошо! Мы максимально готовимся к полной мобилизации, в том числе к представлению доказательств, которые доказывают, что «Грузинская мечта» присвоила, сфальсифицировала выборы, и, к сожалению, в это были вовлечены многие тысячи людей. Борьба будет до конца, мы не собираемся давать легитимацию парламенту и входить в него», - отметил он.



По его словам, «никто не даст легитимацию фальсифицированным выборам».



«Встреча с международными партнерами и послами состоялась два дня назад. В ней приняло участие дипломатическое представительство 26 стран, в том числе первые лица – послы. С их стороны очень правильная позиция, что выборы прошли на фоне серьезнейших нарушений, и они ждут доказательств, с которыми мы уже ознакомили, а также ждут окончательных итоговых выводов международных наблюдательных миссий, которые также с очень критичной первичной информацией, и в конечном итоге примут ту форму, что легитимации фальсифицированным выборам никто не даст.



Существует координация с президентом. Она является одним из важных гарантов того, чтобы выборы защитила общественность - прозападные оппозиционные партии и она уже многое сделали для того, чтобы была консолидация, коммуникация, а также она постоянно ведет консультации и контактирует с первыми лицами Запада. В частности, с президентами, премьер-министрами стран-членов ЕС и максимально старается защитить интересы населения Грузии», - сказал Купрадзе.





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