

Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования сербскому народу

03.11.2024 18:52





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выражает соболезнования сербскому народу в связи с трагедией, произошедшей на железнодорожном вокзале города Нови-Сад в Сербии.



Как написал глава правительства в социальной сети X, грузинский народ выражает солидарность с сербским народом.



«Выражаю искренние соболезнования Сербии в связи с трагедией, произошедшей на вокзале Нови-Сад. Трагедия унесла жизни, а также пострадали множество людей. Грузинский народ выражает свою солидарность с сербским народом в это трудное время», — написал премьер-министр.





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