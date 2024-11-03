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Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования сербскому народу
03.11.2024 18:52
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выражает соболезнования сербскому народу в связи с трагедией, произошедшей на железнодорожном вокзале города Нови-Сад в Сербии.
Как написал глава правительства в социальной сети X, грузинский народ выражает солидарность с сербским народом.
«Выражаю искренние соболезнования Сербии в связи с трагедией, произошедшей на вокзале Нови-Сад. Трагедия унесла жизни, а также пострадали множество людей. Грузинский народ выражает свою солидарность с сербским народом в это трудное время», — написал премьер-министр.
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