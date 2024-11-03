

Иоселиани: ЦИК будет сотрудничать с прокуратурой в рамках расследования

03.11.2024 18:53





По словам пресс-секретаря ЦИК Натии Иоселиани, окружные избирательные комиссии уже завершили рассмотрение жалоб, и сейчас рассмотрение исков перешло в суды.



По ее словам, большинство членов комиссий подписали итоговые протоколы, тем самым они подтверждают имеющиеся данные, после чего удивительно говорить о нарушениях.



«Как вам известно, участковая избирательная комиссия состоит из 17 членов комиссии. Соответственно, статистика показывает, что итоговые протоколы подписывают либо все 17 членов комиссии, где-то 16 или 15, количество подписей членов комиссии достаточно велико. Подпись означает, что указанное лицо подтверждает имеющиеся данные. Удивительно, почему после этого идут разговоры о каких-либо нарушениях. На избирательных участках была возможность написать отличающееся мнение, хотя таких очень мало», — сказала Иоселиани.



Кроме того, она пояснила, что ЦИК будет сотрудничать с прокуратурой в рамках расследования.



«ЦИК сама обратилась в прокуратуру по поводу очень серьезных обвинений, выдвинутых на второй день после выборов по поводу фальсификации результатов выборов. Мы были инициаторами расследования прокуратурой всех преступлений, содержащих криминальный состав. Соответственно, мы будем сотрудничать с прокуратурой, и это в наших интересах», — заявила Натия Иоселиани.















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