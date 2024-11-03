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Посол Чехии: Власти Грузии иначе читают доклад Еврокомиссии
03.11.2024 20:39
Посол Чехии в Грузии Петр Кубернат пишет в сети Х, что правительство Грузии воспринимает доклад Еврокомиссии (ЕК) о расширении по части Грузии иначе, чем там написано.
«Отчет о расширении Грузии 2024″ — один документ, но читают его по-разному. Еврокомиссия ясно пишет: Европейский Совет де-факто останавливает процесс вступления Грузии. А грузинские власти говорят: процесс евроинтеграции Грузии продолжается!», — пишет дипломат.
Напомним, спикер парламента, член политсовета «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили после озвучивания в Брюсселе доклада ЕК о расширении по Грузии заявил, что «по общей оценке, Грузия прогрессирует на пути к членству в Евросоюзе».
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