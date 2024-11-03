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Оппозиция подтвердила сбор большого митинга в понедельник вечером на проспекте Руставели


03.11.2024   20:54


Акция пройдет на девятый день после выборов, официальные итоги которых не признают четыре оппозиционных объединения, прошедших в парламент в меньшинстве. Они требуют международного расследования, говоря о массовой фальсификации итогов голосования.

В течение сегодняшнего дня во встрече по подготовке митинга участвовали «Коалиция за перемены», «Единство - Национальное движение» и "Сильная Грузия". Представителей партии Гахария "За Грузию" на консультациях не было.

Организаторы не расшифровывают сценарий предстоящего митинга, обещая после его начала объявить о дальнейших планах.

Ранее "Коалиция на перемены" объявила о сборе палаток, их уже в запасе до тысячи. Но пока неясно, появится ли палаточный городок в центре Тбилиси уже завтра.

Это будет второй протестный митинг оппозиции после выборов. Первый состоялся 28 октября, после того, как Центризбирком огласил предварительные итоги. Сбор в 19:00, перед зданием парламента.



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